Nagaland Minister Temjen Imna: 42 साल के तेमजेन इमना अलांग (Temjen Imna Along) एक ऐसे मंत्री हैं, जो Twitter पर अपने हास और परिहास के लिए लोकप्रिय हैं. उनका सेंस ऑफ ह्यूमर ( Sense of Humour of Temjen Imna) इतना जबर्दस्त है कि उनके चाहने वाले उन्हें ‘रॉकस्टार’ बुलाते हैं. अगर यह कहा जाए कि इमना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर राजनीतिक वॉर, आक्षेप, छिंटाकशी और आरोप-प्रत्यारोप से अलग एक ऐसी पर्सनैलिटी गढ़ने में कामयाब हैं, जो खुद भी हंसते हैं और अपने यूजर्स को भी हंसाते हैं, तो यह एकदम सही होगा. वह यूजर्स को जब जवाब देते हैं, तब भी उनका सेंस ऑफ ह्यूमर ऐसा होता है कि आप उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते और न ही बिना हंसे उनके ट्वीट से आगे बढ़ सकते हैं.

उनका पूरा लहजा ही व्यंग्यात्मक और मजाकिया है. जिस वजह से उनके वीडियो वायरल होते रहते हैं. बीजेपी (BJP) के इस नेता और नागालैंड के उच्च शिक्षा एवं आदिवासी मामलों के मंत्री तेमजेन इमना अलांग की तरफ देश के बाकी हिस्सों के यूजर्स की नजर उस वक्त गई जब उन्होंने ‘छोटी आंखों के फायदे’ बताये. जिसके बाद इमना रातों-रात सुर्खियों में आ गये और पूरे देश में छाये रहे. वीडियो वायरल हुआ तो इमना नेशनल मीडिया के मंचों पर दिखाई देने लगे. उन्होंने उस वक्त कहा था, ‘पूर्वोत्तर के लोगों की आंख छोटी है, पर इससे सब कुछ साफ दिखाई देता है. छोटी आंख होने का अपना फायदा भी है. पहला फायदा यह है कि गंदगी कम घुसती है, जब मंच पर लंबा कार्यक्रम चलता है तो हम कुछ देर सो भी जाते हैं. किसी को मालूम नहीं पड़ता कि सो रहे हैं या जाग रहे हैं.’ उनकी इस बात में जहां एक तरफ हास्य था, वहीं दूसरी तरफ यह बतलाने का भाव भी की छोटी आंखों के कारण अभी भी पूर्वोत्तर के निवासियों के साथ देश के बाकी हिस्सों में होने वाला भेदभाव कम नहीं हुआ है.

तस्वीर साझा कर लिखा- सेलिब्रिटी की तरह महसूस कर रहा हूं

25 सितंबर को तेमजेन इमना अलांग ने ट्विटर पर एक तस्वीर शेयर की. जिसमें वो लोगों से घिरे हुए थे. कुछ लोग उनके साथ सेल्फी ले रहे थे. इस तस्वीर के कैप्शन में इमना ने लिखा कि तब आप क्यूट और सिंगल होते हैं, तो आप हर जगह पैपराजी को आकर्षित करते हैं. एक सेलेब की तरह लग रहा है. उनके इस ट्वीट पर यूजर्स की गजब की प्रतिक्रिया देखने को मिली. इसे 11 हजार से ज्यादा यूजर्स ने लाइक किया और 500 से ज्यादा ने रि-ट्वीट. एक यूजर्स ने उन्हें रॉकस्टार बता दिया. एक दूसरे यूजर्स ने उनके हास्य और सेंस ऑफ ह्यमूर को भारतीय राजनीति में बड़ी बात बताया.

When you’re cute and single, you attract paparazzi everywhere. 😉 Feeling like a Celeb. आपके स्नेह व प्यार से नतमस्तक हूं 🥰 pic.twitter.com/N47tLXlxNh — Temjen Imna Along (@AlongImna) September 25, 2022

एक ट्वीट में लिखा- कल पोस्ट करना भूल गया, फिर यूजर्स को दिया ऐसा जवाब

एक दूसरे ट्वीट में तेमजेन इमना ने अपनी ट्रेन में खाने वाली तस्वीरें डाली. जिसमें उन्होंने लिखा कि राजधानी एक्सप्रेस का खाना हमेशा ही टेस्ट और महान होता है.यह लिखने से पहले उन्होंने लिखा कि अपनी इस तस्वीर को वह कल पोस्ट करना भूल गये थे. उनके मोटापे को देखते हुए एक यूजर्स ने पूछा- सर आप ऊपर वाले सीट पर सोए थे या नीचे वाले पर. इस पर उन्होंने चुटकी ली और अपने प्रशंसक को जवाब दिया- आपको क्या लगता है कि मैं ऊपर वाले में आ सकता हूं. एक ट्वीट में उन्होंने अपने वीडियो के साथ लिखा- मैं मरजावा. तेमजेन इमना नागालैंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं. ट्विटर पर उनके पोस्ट पर जबरदस्त हास और परिहास होता है और वो प्रशंसकों को जवाब भी देते हैं. तभी उन्हें यूजर्स रॉकस्टार मानते हैं. भारतीय राजनीति में इस तरह की हाजिर-जवाबी और हास-परिहास विलक्षण ही देखने को मिलता है.