UK flights temporary suspension is extended latest news: भारत सरकार ने कोरोना वायरस के नए रूप स्‍ट्रेन के बढ़ते मरीजों की संख्‍या के बीच आज बुधवार को ब्रिटेन से आने और जाने वाली उड़ानों का निलंबन का समय बढ़ा दिया है. केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा, ”कोरोना वायरस स्‍ट्रेन के नए मामलों के चलते ब्रिटेन को जाने वाली और वहां से आने वाली उड़ानों पर 7 जनवरी 2021 तक निलंबन बढ़ाने का निर्णय लिया गया है.” बता दें कि आज बुधवार तक ब्रिटेन से आए हुए 20 से अधिक यात्र‍ियों में कोरोना वायरस के नए रूप स्‍ट्रेन से संक्रमित होने की पुष्टि हो चुकी है. Also Read - New Coronavirus Strain से भारत में मचा हड़कंप, 20 लोग हुए संक्रमित, लोगों की दी जा रही सलाह

दरअसल, नागर विमानन मंत्रालय ने पिछले हफ्ते घोषणा की थी कि वायरस के ज्यादा संक्रामक नए स्वरूप के सामने आने की वजह से ब्रिटेन व भारत के बीच विमानों की आवाजाही 23 दिसंबर से 31 दिसंबर तक स्थगित रहेगी. Also Read - ब्रिटेन से लौटै 14 और लोग Coronavirus के New Variant 'Strain' से संक्रमित, अब तक मामले बढ़कर 20 हुए

बता दें कि भारत ने विषाणु के उत्परिवर्तित प्रकार (म्यूटेंट वेरिएंट) के चलते बीते 23 दिसंबर की मध्यरात्रि से 31 दिसंबर तक ब्रिटेन से आनेवाली सभी उड़ानों को अस्थायी रूप से रोक लगा दी थी और ब्रिटेन से लौटे सभी हवाई यात्रियों की आरटी-पीसीआर जांच अनिवार्य कर दी थी.

एक दिन पहले ही मंगलवार को नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा था कि कोरोना वायरस के नए स्वरूप के प्रसार को रोकने के लिए भारत और ब्रिटेन के बीच यात्री उड़ानों की आवाजाही पर लगी अस्थायी रोक बढ़ने की आशंका है. केंद्रीय मंत्री पुरी ने कहा था “मुझे लगता है कि भारत-ब्रिटेन के बीच उड़ानों पर अस्थायी रोक को थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा.”

नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा था, ”अगले एक या दो दिनों में हम यह पता कर लेंगे कि क्या कोई अतिरिक्त कदम उठाने की जरूरत है अथवा मौजूदा अस्थायी निलंबन में हम कब से ढील देना शुरू कर सकते हैं.”

coronavirus के नए रूप ‘स्ट्रेन’ से संक्रमित, अब तक मामले बढ़कर 20 हुए

ब्रिटेन से भारत लौटे कुल 20 लोग सार्स-सीओवी-2 के नए प्रकार (स्ट्रेन) से संक्रमित पाए गए हैं. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि इन 20 लोगों में मंगलवार को संक्रमित पाए गए छह लोग भी शामिल है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, ”हालात पर निकटता से नजर रखी जा रही है और सतर्कता बढ़ाने, संक्रमण को रोकने, जांच बढ़ाने और नमूनों को आईएनएसएसीओजी प्रयोगशालाओं में भेजने के लिए राज्यों को नियमित सलाह दी जा रही है.” इस बीच अमेरिका में ब्रिटेन से कोरोना वायरस के नए रूप स्‍ट्रेन से संक्रमित मरीज मिला है. मंत्रालय ने मंगलवार को कहा था कि ब्रिटेन से आए छह लोग वायरस के नए प्रकार से संक्रमित पाए गए हैं. इन सभी लोगों को चिह्नित स्वास्थ्य सेवा केन्द्रों में अलग पृथक-वास कक्षों में रखा है और उनके सम्पर्क में आए लोगों को भी पृथक-वास में रखा गया है.

इन लैब्‍स से हुई पुष्‍ट‍ि

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) में जांच के दौरान आठ मामले, कल्याणी (कोलकाता के पास) स्थित ‘नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स’ (एनआईबीएमजी) में एक मामला, पुणे के राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान (एनआईवी) में एक मामला, बेंगलुरू के राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं स्नायु विज्ञान अस्पताल (निमहांस) में सात मामले, हैदराबाद के कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र (सीसीएमबी) में दो मामले और दिल्ली के जिनोमिकी और समवेत जीव विज्ञान संस्थान (आईजीआईबी) में एक मामला सामने आया.