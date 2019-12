नई दिल्लीः नागरिकता संशोधन बिल के विरोध की आग ठंडी होने का नाम नहीं ले रही है. इस विरोध की आग ने पूरी दिल्ली को अपनी चपेट में ले लिया है. गुरुवार को दिल्ली के कई इलाकों में भीषण विरोध प्रदर्शन हुए जिसके चलते लगभग 20 मेट्रो स्टेशन को पूरी तरह से बंद कर दिया गया. अब पुलिस को ऐसी सूचना मिली है शुक्रवार को पहले की अपेक्षा से और अधिक बड़ा विरोध प्रदर्शन हो सकता है जिसके चलते प्रसाशन ने दिल्ली के सीलमपुर इलाके में पुलिस की 10 कंपनिया तैनात की गईं हैं.

सीलमपुर में कुछ लोगों को पुलिस ने अफवाह फैलाने और भड़काऊ पर्ची बांटने के लिए हिरासत में लिया है. हालात को देखते हुए कुल 12 थानों में धारा 144 लागू कर दी गई. वहीं आज सुबह से ही दिल्ली के कई मेट्रो स्टेशन भी बंद कर दिए गए हैं जिनमें जिसमें जसोला विहार और जामिया मेट्रो स्टेशन प्रमुख हैं. इसके साथ ही प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि नोएडा से दिल्ली आने के लिए अक्षरधाम का रास्ता चुने.

Delhi Metro Rail Corporation (DMRC): Entry & exit gates of Jamia Millia Islamia and Jasola Vihar Shaheen Bagh are closed. Trains will not be halting at these stations. pic.twitter.com/MG73aDzq5T

— ANI (@ANI) December 20, 2019