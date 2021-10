Leander Paes Joins TMC: टेनिस चैंपियन लिएंडर पेस TMC में शामिल हो गए हैं. लिएंडर पेस ने गोवा में ममता बनर्जी की मौजूदगी में सदस्यता ली है. अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के चलते ममता बनर्जी गोवा में हैं. ममता बनर्जी बंगाल के बाद गोवा में अब टीएमसी का विस्तार करना चाहती हैं.Also Read - ममता बनर्जी की पार्टी TMC का हमला- 'कांग्रेस ने खुद को ट्विटर की दुनिया तक ही कर लिया सीमित'

लिएंडर पेस ने टीएमसी का झंडा थाम अपनी राजनीतिक पारी शुरू की है. लिएंडर पेस भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया के महान टेनिस खिलाड़ियों में से एक हैं. 48 साल के लिएंडर पेस पदमा श्री, पद्मा भूषण से सम्मानित किये जा चुके हैं.

