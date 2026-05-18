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Terrifying Fire Engulfs Passenger Train Coach At Sasaram Station En Route To Patna Passengers Escape Safely

सासाराम स्टेशन पर सुबह-सुबह धुआं और लपटें, पटना जा रही पैसेंजर ट्रेन की बोगी में भयंकर आग, यात्री कूद-कूदकर भागे

हादसा प्लेटफॉर्म पर हुआ, चलती ट्रेन में नहीं. रेल कर्मचारियों की सतर्कता ने बड़ी त्रासदी रोकी.

ट्रेन में आग

बिहार के सासाराम रेलवे स्टेशन पर पटना जाने वाली पैसेंजर ट्रेन की बोगी से अचानक धुआं निकलने लगा, लपटें उठने लगीं. यात्री चीखते-चिल्लाते ट्रेन से कूदकर बाहर भागे. बिहार के सासाराम रेलवे स्टेशन पर एक आम सफर भयानक हादसे में बदल गया, लेकिन रेलवे की तेजी से बड़ा अनर्थ टल गया. सासाराम से पटना जा रही पैसेंजर ट्रेन (ट्रेन नंबर 53212) सोमवार सुबह करीब 6:45 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर खड़ी थी. इसी दौरान बोगी नंबर B-3 के टॉयलेट इलाके से तेज धुआं निकलना शुरू हुआ. धुआं देखते ही यात्री घबरा गए और जान बचाने के लिए ट्रेन से नीचे कूदने लगे.

यात्री अफरा-तफरी में

धुएं के बाद आग तेजी से फैलने लगी. जनरल बोगी में सवार यात्री अफरा-तफरी में फंस गए. कई लोग अपना सामान छोड़कर भागे. स्टेशन पर भगदड़ जैसे हालात बन गए. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि पहले धुआं दिखा, फिर अचानक लपटें भड़क उठीं.

आरपीएफ और जीआरपी की टीम तुरंत मौके पर

रेलवे कर्मचारियों, आरपीएफ और जीआरपी की टीम तुरंत मौके पर पहुंची. उन्होंने यात्रियों को सुरक्षित निकाला और अग्निशमन यंत्रों से आग बुझाई. बाद में फायर ब्रिगेड भी पहुंची और पूरी तरह काबू पा लिया गया. बोगी का एक बड़ा हिस्सा जलकर खाक हो गया, लेकिन समय रहते कार्रवाई से कोई हताहत नहीं हुआ.

शॉर्ट सर्किट आग का मुख्य

प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट को आग का मुख्य कारण बताया जा रहा है. किसी यात्री द्वारा ज्वलनशील सामग्री ले जाने की भी आशंका जताई गई है. रेलवे ने प्रभावित बोगी को अलग कर दिया है और तकनीकी जांच शुरू कर दी है.

इस घटना ने यात्रियों में दहशत फैला दी. कई लोग अभी भी सदमे में हैं. रेलवे ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए हैं. यात्री अब बेहतर अग्नि सुरक्षा और नियमित जांच की मांग कर रहे हैं.

सासाराम इलाका भीड़भाड़ वाला है

सासाराम-पटना पैसेंजर ट्रेन रोजाना सैकड़ों यात्रियों को जोड़ती है. यह इलाका भीड़भाड़ वाला है, इसलिए ऐसी घटनाएं चिंता बढ़ाती हैं. रेलवे को बोगियों में आधुनिक फायर डिटेक्शन सिस्टम लगाने पर जोर देना चाहिए.

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राहत की बात यह है कि हादसा प्लेटफॉर्म पर हुआ, चलती ट्रेन में नहीं. रेल कर्मचारियों की सतर्कता ने बड़ी त्रासदी रोकी. जांच रिपोर्ट आने के बाद असली कारण सामने आएगा. फिलहाल ट्रेन सेवा सामान्य हो गई है, लेकिन यात्री सावधानी बरत रहे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ट्रेन के जिन डिब्बों में आग लगी उन्हें अलग कर दिया गया. सब ठीक होने की तसल्ली के बाद ट्रेन को वापस चला दिया गया है.

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