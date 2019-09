पुणे/तिरुवनंतपुरम/अमरावती: सेना के एक सर्वोच्च कमांडर ने सोमवार को कहा कि सेना को ऐसी खुफिया सूचना मिली है कि देश के दक्षिणी हिस्से में आतंकी हमला किया जा सकता है. सेना की दक्षिणी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एस के सैनी ने यहां एक कार्यक्रम में संवाददाताओं को बताया कि सरक्रीक इलाके में कुछ परित्यक्त नावें मिली हैं. उन्होंने कहा, “हमें कई खुफिया? सूचना मिली हैं कि भारत के दक्षिणी और प्रायद्वीपीय इलाके में आतंकी हमला हो सकता है.”

लेफ्टिनेंट जनरल सैनी ने कहा कि बढ़े हुए खतरे की आशंका को देखते हुए सरक्रीक इलाके में सेना ने क्षमता निर्माण एवं क्षमता विकास के कई उपाय किये हैं. वह आतंक संबंधित खुफिया सूचना और पाकिस्तान द्वारा सरक्रीक इलाके के निकट बलों की तैनाती बढ़ाए जाने के संबंध में एक सवाल का जवाब दे रहे थे. उन्होंने कहा, “हम ऐहतियाती उपाय कर रहे हैं जिससे देश विरोधी तत्वों या आतंकवादियों के किसी भी मंसूबे को नाकाम किया जा सके….”

Loknath Behera, Kerala Director General of Police (DGP): An alert has been issued to all districts of the state, following Army’s warning of a terror attack. Police across the state have been directed to maintain vigil at public places. pic.twitter.com/3zmu6CCIaa

— ANI (@ANI) September 9, 2019