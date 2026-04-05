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खवातीन विंग बनाकर भारत में कौन फैलाना चाह रहा था आतंकवाद? टेरर नेटवर्क के पर्दाफाश की पूरी कहानी
भारत में बड़े आतंकी मॉड्यूल का खुलासा हुआ है. कई राज्यों में छापेमारी कर संदिग्ध आरोपियों को पकड़ा गया है. आइए जानते हैं ये लोग क्या प्लान कर रहे थे.
आंध्र प्रदेश पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने मिलकर एक ऐसे आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है, जो देश के कई हिस्सों में एक्टिव था. यह कोई छोटा नेटवर्क नहीं था, बल्कि बिहार, दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और राजस्थान जैसे राज्यों तक फैला हुआ था. इस कार्रवाई में 12 से ज्यादा संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है. शुरुआती जांच में यह साफ हुआ है कि यह पूरा नेटवर्क ऑनलाइन माध्यम से युवाओं को अपने जाल में फंसाने का काम कर रहा था. इस केस ने यह भी दिखाया कि कैसे सोशल मीडिया आज के समय में गलत सोच फैलाने का बड़ा जरिया बन सकता है.
ऑनलाइन कट्टरता फैला रहा था ग्रुप
जांच में सामने आया कि आरोपी सोशल मीडिया और वीडियो प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर युवाओं को प्रभावित कर रहे थे. वे भड़काऊ वीडियो और भाषण शेयर कर उन्हें एक खास विचारधारा की तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहे थे. इस नेटवर्क का मकसद सिर्फ विचार फैलाना नहीं था, बल्कि धीरे-धीरे लोगों को पूरी तरह कट्टर सोच की ओर ले जाना था. इसमें विदेशी हैंडलर्स की भी बड़ी भूमिका सामने आई है, जो बाहर बैठकर पूरे ऑपरेशन को दिशा दे रहे थे. यह तरीका आज के समय का नया खतरा माना जा रहा है. जहां बिना हथियार उठाए भी लोगों के दिमाग को प्रभावित किया जा सकता है.
पाकिस्तान-अफगानिस्तान से कनेक्शन था
जांच एजेंसियों के मुताबिक, इस मॉड्यूल के तार पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सीरिया और बांग्लादेश तक जुड़े हुए थे. आरोपी करीब 40 से ज्यादा सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए विदेशी ऑपरेटिव्स के संपर्क में थे. इन हैंडलर्स के जरिए उन्हें निर्देश, फंडिंग और ट्रेनिंग से जुड़ी जानकारी मिल रही थी. खास बात यह है कि यह पूरा नेटवर्क बेहद संगठित तरीके से काम कर रहा था, जिससे इसका पता लगाना आसान नहीं था. एजेंसियां अब यह भी जांच कर रही हैं कि इन गतिविधियों के पीछे पैसा कहां से आ रहा था.
ट्रेनिंग पूरी होने के बाद हमले का प्लान
जांच में यह भी सामने आया कि कुछ आरोपियों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देने की योजना थी. उन्हें स्नाइपर राइफल जैसे हथियारों के इस्तेमाल की जानकारी देने की बात कही गई थी. कुछ युवाओं को विदेश भेजकर ट्रेनिंग दिलाने की भी कोशिश हो रही थी. इसके अलावा, यह गुट साइबर हमलों की तैयारी में भी जुटा था, जिसमें सरकारी वेबसाइट्स को निशाना बनाने की योजना शामिल थी – यानी खतरा सिर्फ जमीन पर ही नहीं, बल्कि डिजिटल दुनिया में भी था.
मामले में चल रही है जांच
इस नेटवर्क का मकसद भारत में अस्थिरता फैलाना और हिंसा को बढ़ावा देना था. आरोपी सोशल मीडिया पर भड़काऊ कंटेंट डालते थे और देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे थे. जांच एजेंसियां अभी भी इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही हैं और आने वाले समय में और गिरफ्तारियां हो सकती हैं. यह मामला एक चेतावनी भी है कि आज के समय में सुरक्षा सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इंटरनेट और समाज के अंदर भी उतनी ही जरूरी है.
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