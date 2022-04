Jammu Kashmir: जम्मू कश्मीर के पुलवामा ज़िले में आतंकी हमला हुआ है. हमले में दो पुलिस कर्मी घायल हो गए, इनमें से एक की मौत हो गई है. ये दोनों पुलिस कर्मी रेलवे से जुड़े हुए थे. आतंकी हमले के बाद सुरक्षाबलों ने इलाके की घेराबंदी कर ली है. सर्च ऑपरेशन जारी है.Also Read - जम्मू कश्मीर: सुरक्षा बलों ने आतंकियों की बड़ी साजिश को किया नाकाम, IED बरामद कर काम किया तमाम

बताया जा रहा है कि ये आतंकी हमला पुलवामा के काकापोरा इलाके में हुआ. आतंकियों ने योजना के साथ हमला किया. इसमें दो पुलिस कर्मी घायल हो गए. इन्हें तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया. इनमें से एक मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत भी गंभीर बताई जा रही है. Also Read - जम्मू-कश्मीर: आतंकियों ने बारामूला जिले में सरपंच की गोली मारकर हत्‍या की

Jammu & Kashmir | Two Railway Police officials of Railway Police injured in a militant attack in the Kakapora area of South Kashmir’s Pulwama district: Police

