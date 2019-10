नई दिल्ली: जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षाबलों पर आतंकी हमला हुआ है. यह हमला काकासराय में हुआ जब सीआरपीएफ और पुलिस की टीम गश्त कर रही थी. इस दौरान आंतकियों ने ग्रेनेड से हमला. हमले में सीआरपीएफ के 6 जवान घायल हो गए हैं. घायलों को इलाज के लिए नजदीकी सेना अस्पताल ले जाया गया है. सुरक्षाबलों ने पूरे इलाके को घेरकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है.

बीते दिनों जम्मू-कश्मीर में राजोरी जिले के नौशेरा सेक्टर स्थित सेना की एक पोस्ट पर आतंकी हमले में सेना का एक जवान शहीद हो गया था. हालांकि भारतीय सेना ने भी इस हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया और तीन आतंकियों को मार गिराया. मंगलवार सुबह एक चौकी (एलओसी से 500 मीटर अंदर) पर आतंकियों ने फायरिंग की, जिसमें बुरी तरह से जख्मी हुए जूनियर कमिशंड ऑफिसर (जेसीओ) शहीद हो गए.

CRPF: Unknown terrorists lobbed grenade upon Karan Nagar police station in Srinagar at 1850 hours today. 6 CRPF personnel of 144th battalion received injuries and evacuated to hospital. #JammuKashmir https://t.co/m1PaD5U5GF

— ANI (@ANI) October 26, 2019