CCTV Footage of Sunjwan Terror Attack: जम्मू कश्मीर में फिदायिन हमला करने की कोशिश कर रहे आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के आतंकियों को सुरक्षाबलों ने मार गिराया है. इस मुठभेड़ में सीआईएसएफ का एक अधिकारी शहीद हो गया. इस घटना का अब सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें गोलीबारी और फिर बाद में विस्फोट होता दिखाई देता है.Also Read - जम्‍मू आतंकी हमला: अगर आतंकवादी सफल हो जाते तो सुरक्षाबलों को भारी नुकसान होता

जम्मू कश्मीर में सुरक्षाबलों ने दो आतंकियों ने शुक्रवार को सुबह के वक्त सीआईएसएफ के जवानों पर हमला कर दिया. यह हमला आतंकियों द्वारा तब किया गया जब वे चौकी पर शिफ्ट कर रहे थे. अधिकारियों ने बताया कि आत्मघाती हमलावरों ने सुंजवां इलाके में चड्ढा शिविर के पास चौकी पर तैनात कर्मियों पर आधुनिक हथियारों से गोलीबारी की और हथगोले फेंके. Also Read - पीएम मोदी के दौरे से पहले जम्मू-कश्मीर में आतंकी हमला, ASI की मौत, 2 जवान घायल ।Watch Video

#WATCH CCTV footage of the terrorist attack on the bus carrying CISF personnel in the Sunjwan area of Jammu early yesterday

(Source unverified) pic.twitter.com/2TUzFIupZy

— ANI (@ANI) April 23, 2022