Srinagar, Jammu & Kashmir, Anantnag, Terror Incident, ASI, Terrorists Firing, Kashmir Police: कश्‍मीर में आतंकवादी (Terrorists in Kashmir ) अब लगातार सुरक्षाबलों, पुलिस के साथ आम नागरिकों (civilian) को निशाना बना रहे हैं. इसी क्रम में आतंकवादियों (Terrorists fired ) ने आज बुधवार को शाम में श्रीनगर (Srinagar) में एक सिविलियन पर फायरिंग की, जिससे उसकी मौत हो गई, वहीं, अनंतनाग ज़िले के पीएस बिजबेहरा के एक पुलिस कर्मी एएसआई मोहम्मद अशरफ को आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके बाद उन्‍हें श्रीनगर के अस्‍पताल में भर्ती कराया गया. इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.Also Read - Sheena Bora Murder Case: इंद्राणी मुखर्जी ने किया दावा, मेरी बेटी शीना बोरा जिंदा है और कश्‍मीर में है



कश्‍मीर जोन पुलिस ने बताया कि रऊफ अहमद (Rouf Ahmad) पर फायरिंग की, जिससे वह घायल हो गया. उसे श्रीनगर के एक अस्‍पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्‍टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. कश्मीर जोन पुलिस के मुताबिक, आतंकवादियों ने श्रीनगर के मेरजानपोरा, ईदगाह, पीएस सफाकदल (Merjanpora, Eidgah, PS Safakadal) में एक नागरिक रऊफ अहमद पर गोलीबारी की. घायल को एसएमएचएस अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया. पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच जारी है. Also Read - जवानों की मौत से सबसे ज्‍यादा खुशी सफेदपोश आतंकियों को होती है, आर्मी के ले. जनरल का बड़ा बयान

Terrorists fired upon a civilian namely Rouf Ahmad at Merjanpora, Eidgah, PS Safakadal in Srinagar. The injured was shifted to SMHS hospital where he was declared dead. Case registered, investigation going on: Kashmir Zone Police

— ANI (@ANI) December 22, 2021