श्रीनगर: जम्मू एवं कश्मीर के बड़गाम जिले में रविवार को सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में एक आतंकवादी ढेर हो गया. पुलिस ने बताया कि चादूरा क्षेत्र के बुगम गांव में तलाशी और घेराबंदी अभियान चला रहे सुरक्षा बलों पर आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई. पुलिस सूत्रों ने कहा, “मारे गए आतंकवादी की पहचान की जा रही है. अभियान अभी भी जारी है.”

#UPDATE CRPF: One terrorist has been killed in Budgam encounter, operation continues. #JammuAndKashmir pic.twitter.com/JKEESUDqKq

— ANI (@ANI) June 30, 2019