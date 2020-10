दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में आतंकवादियों और सुरक्षाबलों के बीच चल रही मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. Also Read - भाजपा ने जम्मू-कश्मीर की सभी पार्टियों को एक मंच पर ला दिया, हम अनुच्छेद 370 को वापस लाएंगे: सज्जाद लोन

A joint operation was launched today early morning in Anantnag based on Jammu & Kashmir Police inputs. Cordon was laid & contact was established. Firefight ensued. One terrorist eliminated & one AK rifle recovered. Joint operation in progress: Indian Army

— ANI (@ANI) October 17, 2020