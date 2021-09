नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और यूपी एटीएस के संयुक्त ऑपरेशन में गिरफ्तार किए गए आतंकियों के निशाने पर यूपी, दिल्ली, महाराष्ट्र जैससे 6 राज्यों के कुल 15 शहर थे. इन शहरों की आतंकियों द्वारा रेकी गई थी. इन शहरों में बडे़ पैमानें पर आतंकी सीरियल ब्लास्ट करने की तैयारी में थे. बता दें कि जानकारी के मुताबिक पकड़े गए संदिग्धों व उनके नेटवर्क के लोगों को अलग-अलग काम दिया गया था. इस बात का खुलासा एक जांच से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने किया है.Also Read - Delhi: 6 संदिग्ध आतंकी अरेस्ट, दिल्ली पुलिस का दावा- देश में हमला करने वाले थे, पाक और अंडरवर्ल्ड से मिल रही थी मदद

ISIS की साजिश Also Read - Top के आतंकवादियों को तालिबान सरकार में मिला स्थान, कोई बना प्रधानमंत्री तो कोई गृहमंत्री

गिरफ्तार किए लोगों में ओसामा की बात करें तो वह 22 अप्रैल के दिन सलाम एयर की विमान से लखनऊ से मस्कट और फिर ओमान के लिए रवाना हुआ. यहां उसकी मुलाकात इलाहाबाद के निवासी जीशान से हुई. ये लोग पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेने के लिए भारत से पहुंचा था. वहीं जीशान के साथ 15-16 बांग्ला भाषी लोग भी ट्रेनिंग में शामिल हुए थे. बता दें कि यहां इन लोगों को कई समूहों में बांटा गया. हालांकि जीशान और ओसामा एक ही ग्रुप में थे. Also Read - अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन सिराजुद्दीन हक्कानी बना अफगानिस्तान का गृहमंत्री, 50 लाख डॉलर का है इनाम

Delhi Police Special Cell has busted a Pak-organised terror module, arrested 6 people including two terrorists who received training in Pakistan pic.twitter.com/ShadqybnKU

— ANI (@ANI) September 14, 2021