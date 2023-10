ISIS के गिरफ्तार तीनों आतंकियों की पूरी कुंडली है यहां, 2 इंजीनियर तो एक कर रहा Phd; Delhi पुलिस ने ऐसे दबोचा

Delhi: आतंकवादी (terrorists ) संगठन आईएसआईएस (ISIS ) मॉड्यूल से जुड़े मोहम्मद शाहनवाज (Mohammad Shahnawaz) उर्फ शफी उज्जमा और दो सहयोगी मोहम्मद रिजवान अशरफ ( Mohammad Rizwan Ashraf) और मोहम्मद अरशद वारसी (Mohammad Arshad Warsi) की अच्छी शैक्षणिक प्रष्ठभूमि है, लेकिन उनकी कट्टरता ने उन्हें चरमपंथ से आतंकवाद तक पहुंचा दिया. आरोपी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके हैं और इनमे से एक पीएचडी भी कर रहा है. दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार सुबह दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को तीन आईएसआईएस आतंकियों की 14 दिन की पुलिस हिरासत दे दी है.

एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में तीन लाख रूपए के इनामी मोहम्मद शाहनवाज को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने रविवार को सुबह दक्षिण दिल्ली के जैतपुर से गिरफ्तार किया. मोहम्मद रिजवान अशरफ उत्तर प्रदेश के लखनऊ से और मोहम्मद अरशद वारसी को मुरादाबाद से गिरफ्तार किया गया.

#WATCH | On arresting NIA’s most wanted terrorist & two others, Special Commissioner of Police Delhi, HGS Dhaliwal says, “Mohammad Shahnawaz, Mohammad Rizwan Ashraf & Arshad Warsi were arrested…All of them are engineers…They conducted a recce at various places in Western… pic.twitter.com/zQnOoxWoZn

— ANI (@ANI) October 2, 2023