फिर आतंकियों के निशाने पर दिल्ली? सुरक्षा एजेंसियों को पता चली लश्कर की ये साजिश
खुफिया एजेंसियों ने संकेत दिया है कि पाकिस्तान से संचालित होने वाले आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) से हमला करने की कोशिश कर सकता है.
Terror threat alert in Delhi: राजधानी दिल्ली एक बार फिर आतंकियों के निशाने पर है. सुरक्षा एजेंसियों आतंकी खतरे की भनक लगते ही शनिवार को लाल किले के आसपास के इलाकों और चांदनी चौक के कुछ हिस्सों समेत खास धार्मिक और पुरानी जगहों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई. सुरक्षा एजेंसियों ने लाल किले के पास धमाके के खतरे का अलर्ट भी जारी किया है. सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसियों ने संकेत दिए हैं कि आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (LeT) ने कथित तौर पर भारत के खास धार्मिक जगहों को अपनी टारगेट लिस्ट में रखा है.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इनपुट से पता चला है कि चांदनी चौक इलाके का एक मंदिर संभावित टारगेट में से एक हो सकता है. पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने संवेदनशील धार्मिक जगहों और भीड़भाड़ वाली जगहों के आसपास सिक्योरिटी बढ़ा दी है.
खुफिया इनपुट में क्या बताया गया है?
खुफिया एजेंसियों ने संकेत दिया है कि पाकिस्तान से संचालित होने वाले आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) से हमला करने की कोशिश कर सकता है. बताया जा रहा है कि आतंकी संगठन पाकिस्तान में लगातार हो रही आतंकी वारदातों के लिए भारत को जिम्मेदार मानते हुए बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं.
केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां और दिल्ली पुलिस मामले पर नजर रखे हुए हैं और करीबी तालमेल बनाए हुए हैं. CCTV मॉनिटरिंग, गाड़ियों की जांच और संवेदनशील जगहों पर अतिरिक्त फोर्स की तैनाती के जरिए निगरानी बढ़ा दी गई है. बम डिस्पोजल स्क्वॉड, डॉग स्क्वॉड और क्विक रिएक्शन टीमों को भी खास जगहों पर स्टैंडबाय पर रखा गया है.
पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार. सुरक्षा एजेंसियों ने लोगों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध वस्तु या गतिविधि के बारे में तुरंत पुलिस या आपातकालीन सेवाओं को सूचित करने का आग्रह किया है. अधिकारियों ने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है और ये उपाय एहतियात के तौर पर किए गए हैं.
बता दें कि पिछले साल 0 नवंबर, 2025 को लाल किले के पास हुए घातक कार विस्फोट में कम से कम 13 लोग मारे गए थे और 20 से अधिक लोग घायल हुए थे. राजधानी में ऐसी कोई घटना दोबारा न हो सके इसलिए आगे की जानकारी जुटाई जा रही है और अब तक मिली खुफिया सूचनाओं की पुष्टि की जा रही है.
