  • Hindi
  • India Hindi
  • Terrorist Threat In Delhi Security Beefed Up Near Major Religious And Historical Sites Around Red Fort

फिर आतंकियों के निशाने पर दिल्ली? सुरक्षा एजेंसियों को पता चली लश्कर की ये साजिश

खुफिया एजेंसियों ने संकेत दिया है कि पाकिस्तान से संचालित होने वाले आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) से हमला करने की कोशिश कर सकता है.

Published date india.com Updated: February 21, 2026 3:06 PM IST
email india.com By Shivendra Rai email india.com twitter india.com
(फाइल फोटो- पीटीआई)
(फाइल फोटो- पीटीआई)

Terror threat alert in Delhi: राजधानी दिल्ली एक बार फिर आतंकियों के निशाने पर है. सुरक्षा एजेंसियों आतंकी खतरे की भनक लगते ही शनिवार को लाल किले के आसपास के इलाकों और चांदनी चौक के कुछ हिस्सों समेत खास धार्मिक और पुरानी जगहों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई. सुरक्षा एजेंसियों ने लाल किले के पास धमाके के खतरे का अलर्ट भी जारी किया है. सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसियों ने संकेत दिए हैं कि आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (LeT) ने कथित तौर पर भारत के खास धार्मिक जगहों को अपनी टारगेट लिस्ट में रखा है.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इनपुट से पता चला है कि चांदनी चौक इलाके का एक मंदिर संभावित टारगेट में से एक हो सकता है. पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने संवेदनशील धार्मिक जगहों और भीड़भाड़ वाली जगहों के आसपास सिक्योरिटी बढ़ा दी है.

खुफिया इनपुट में क्या बताया गया है?

खुफिया एजेंसियों ने संकेत दिया है कि पाकिस्तान से संचालित होने वाले आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) से हमला करने की कोशिश कर सकता है. बताया जा रहा है कि आतंकी संगठन पाकिस्तान में लगातार हो रही आतंकी वारदातों के लिए भारत को जिम्मेदार मानते हुए बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं.

केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां और दिल्ली पुलिस मामले पर नजर रखे हुए हैं और करीबी तालमेल बनाए हुए हैं. CCTV मॉनिटरिंग, गाड़ियों की जांच और संवेदनशील जगहों पर अतिरिक्त फोर्स की तैनाती के जरिए निगरानी बढ़ा दी गई है. बम डिस्पोजल स्क्वॉड, डॉग स्क्वॉड और क्विक रिएक्शन टीमों को भी खास जगहों पर स्टैंडबाय पर रखा गया है.

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार. सुरक्षा एजेंसियों ने लोगों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध वस्तु या गतिविधि के बारे में तुरंत पुलिस या आपातकालीन सेवाओं को सूचित करने का आग्रह किया है. अधिकारियों ने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है और ये उपाय एहतियात के तौर पर किए गए हैं.

बता दें कि पिछले साल 0 नवंबर, 2025 को लाल किले के पास हुए घातक कार विस्फोट में कम से कम 13 लोग मारे गए थे और 20 से अधिक लोग घायल हुए थे. राजधानी में ऐसी कोई घटना दोबारा न हो सके इसलिए आगे की जानकारी जुटाई जा रही है और अब तक मिली खुफिया सूचनाओं की पुष्टि की जा रही है.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

About the Author

Shivendra Rai

Shivendra Rai

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रहने वाले शिवेन्द्र राय को हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव है. वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से इतिहास में एमए ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.