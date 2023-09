सावधान! अब नेपाल और पंजाब के रास्ते देश में घुस रहे हैं आतंकी, सेना कमांडर का बड़ा बयान | VIDEO

जम्मू: देश में आतंकी नेपाल (Nepal) और पंजाब (Punjab) के रास्ते आतंकी घुस रहे हैं. ये बड़ा बयान उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेन्द्र द्विवेदी ने दिया है. सेना (Indian Army) कमांडर ने कहा कि जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) में शांति भंग करने के लिए आतंकवादी अब नेपाल और पंजाब के रास्ते घुसपैठ कर रहे हैं. जम्मू में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सेना ने घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम करते हुए पुंछ और राजौरी में नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर विदेशी आतंकवादियों को मार गिराया है. उन्होंने कहा, “लेकिन वे अब जम्मू-कश्मीर में अशांति फैलाने और मौजूदा शांतिपूर्ण माहौल को बाधित करने के लिए नेपाल और पंजाब से सड़क मार्ग से आ रहे हैं.”

मंगलवार के ऑपरेशन के बारे में बात करते हुए जिसमें केंट नामक एक प्रशिक्षित सेना कुत्ते के अलावा एक सैनिक की मौत हो गई, लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा कि केंट ने राजौरी में आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान अपने आकाओं को बचाया. मीडिया को बताया गया कि जम्मू-कश्मीर में भारी संख्या में पर्यटकों के आने से घबराया पाकिस्तान पर्यटन को बाधित करने के लिए घुसपैठियों को भेजने की कोशिश कर रहा है.