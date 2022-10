श्रीनगर: जम्मू कश्मीर (Jammu and Kashmir) के पुलवामा जिले (Pulwama) में रविवार को सुरक्षा बलों के दल पर आतंकवादियों के हमले (terrorists Attack) में एक पुलिसकर्मी शहीद (One Police personnel got martyred) हो गया, जबकि सीआरपीएफ (CRPF personnel got injured) का एक जवान घायल हो गया. पुलिस ने बताया कि हमले की घटना दक्षिणी कश्मीर जिले के पिंगलाना इलाके में हुई.Also Read - बीजेपी के गुलाम अली और बिप्लब कुमार देब ने राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ली

कश्मीर जोन की पुलिस ने ट्वीट किया, ..पुलवामा के पिंगलाना (Pinglana, Pulwama) में सीआरपीएफ और पुलिस के संयुक्त दल पर आतंकियों ने गोलीबारी की. इस आतंकी हमले में एक पुलिसकर्मी शहीद हो गया और सीआरपीएफ का एक जवान घायल हो गया. पुलिस ने कहा कि अतिरिक्त सुरक्षाकर्मियों को मौके पर रवाना किया गया है और इलाके की घेराबंदी की जा रही है. Also Read - गुलाम नबी आजाद ने अपनी नई पार्टी के नाम 'डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी' की घोषणा की

One Police personnel got martyred & one CRPF personnel got injured after terrorists fired upon a joint party of CRPF & Police at Pinglana, Pulwama: Jammu and Kashmir Police

(Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/p034ibNA1E

— ANI (@ANI) October 2, 2022