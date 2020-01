जम्मू: जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने एक टोल प्लाजा पर शुक्रवार तड़के तीन-चार आतंकवादियों के समूह के पुलिस पर हमला करने के बाद हुई मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया. इस दौरान एक पुलिस कर्मी भी घायल हो गया.

#UPDATE Two explosions heard near Bann toll plaza on Jammu-Srinagar highway where the encounter between terrorists and security forces is underway. One policeman injured, one terrorist killed in the encounter (deferred visuals) pic.twitter.com/I7fwofQphL

— ANI (@ANI) January 31, 2020