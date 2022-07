Jammu Kashmir: जम्मू कश्मीर में पुलिस पार्टी पर आतंकी हमला हुआ है. आतंकियों ने पुलिस पार्टी के ऊपर गोलीबारी की और अंधाधुंध फायरिंग की. इस आतंकी हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हुए. इनमें से एक एएसआई की जान चली गई है, जबकि दो पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए हैं. दोनों को गोलियां लगी हैं. इन दोनों को गंभीर हालात में अस्पताल में भर्ती कराया गया है.Also Read - अमरनाथ त्रासदी: फारूक अब्दुल्ला ने कहा- एक अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्र में कैसे लग गए कैंप, जांच कराए सरकार

बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के लाल बाज़ार में ये हमला हुआ है. आतंकियों ने यहां पुलिस पार्टी पर हमला किया. इस हमले में एएसआई मुश्ताक अहमद गोली लगने से शहीद हो गए. जबकि हमले में एक हेड कॉन्स्टेबल और एक एसपीओ अबु बकर बुरी तरह से घायल हो गए.

One police personnel succumbed to his injuries, and two others are undergoing treatment after terrorists fired upon police naka party at Lal Bazar area of Srinagar city: Jammu and Kashmir Police

