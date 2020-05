नई दिल्‍ली: जम्‍मू-कश्‍मीर में दूसरे दिन फिर आतंकी हमला हुआ है. यह आतंकी हमला पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्‍त टीम पर पुलवामा के प्र‍िचो में किया गया है. बता दें कि इससे एक दिन पहले बुधवार को आतंकवादियों ने श्रीनगर से 17 किलोमीटर दूर पंडाच क्षेत्र में सीमा सुरक्षा बल के जवानों पर गोलीबारी कर दी. गांदरबल जिले में आतंकवादियों के इस हमले में सीमा सुरक्षा बल के दो जवान शहीद हो गए थे. Also Read - एलओसी के पार 300 से ज्यादा आतंकी घुसपैठ की ताक में, भीतरी क्षेत्र में 240 आतंकी सक्रिय

पुलवामा में गुरुवार को आतंकवादियों ने सीआरपीएफ और पुलिस की संयुक्‍त नाका टीम पर किया. इसमें दो पुलिस जवान घायल हो गए, जिसमें एक पुलिस जवान ने बाद में दम तोड़ दिया और आतंकियों से लड़ते हुए शहीद हो गया. घटना के संबंध में यह जानकारी कश्‍मीर जोन पुलिस ने दी है.

Terrorists fired upon a joint naka party of police and CRPF at Prichoo, Pulwama. 2 police personnel got injured in the incident, however, one of the injured succumbed to his injuries and attained martyrdom. Further details shall follow: Kashmir Zone Police

