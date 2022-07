श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले में आतंकवादियों ने एक पुलिसकर्मी को गोली मार दी. घायल पुलिसकर्मी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि दक्षिण कश्मीर जिले के श्रीगुफवाड़ा में शाम करीब साढ़े सात बजे आतंकवादियों ने कांस्टेबल फिरदौस अहमद पर हमला किया.Also Read - जम्मू-कश्मीर: कुलगाम में मुठभेड़, सुरक्षाकर्मियों ने लश्कर के 2 आतंकियों को किया ढेर

अधिकारियों ने बताया कि फिरदौस अहमद को तुरंत श्रीगुफवाड़ा अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें श्रीनगर स्थित सेना के अस्पताल रेफर किया गया है. उन्होंने बताया कि इलाके की घेराबंदी कर हमलावरों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान चलाया गया है. Also Read - जम्मू कश्मीर के डोडा में एक आतंकी गिरफ्तार, कब्जे से मिली चीनी पिस्तौल और मैगजीन

J&K | Policeman shot at & injured by terrorists in Bijbhera area of South Kashmir’s Anantnag district, today. He has been shifted to a hospital. Further details awaited.

— ANI (@ANI) July 3, 2022