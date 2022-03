Jammu Kashmir: जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में एक सरपंच की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. सरपंच को आतंकियों ने निशाना बनाया. सरपंच को उनके घर के पास ही गोलियां मार दी गईं. पुलिस ने बताया कि इलाके की घेराबंदी की गई है. हमलावरों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है. आतंकियों ने जिस सरपंच को गोली मारी, उनका नाम शाबिर अहमद मीर है. शाबिर अहमद मीर कुलगाम के आदूरा के सरपंच थे. वह अपने घर के पास ही थे, तभी उन पर गोलियां चलाई गईं. शाबिर अहमद मेरे को तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया.Also Read - Jammu: उधमपुर जिला कोर्ट परिसर के बाहर IED Blast, संदिग्‍ध आतंकी हमले में एक मौत, 14 लोग घायल

पुलिस ने बताया कि शाबिर अहमद मीर की जान को ख़तरा था. उन्हें एक होटल में रुकाया गया था. उन्हें श्रीनगर के एक सुरक्षित होटल में रखा गया. इसके बाद भी वह बिना बताये होटल से निकले. इसके लिए उन्होंने कोई सूचना नहीं दी. और घर चले गए. इसी दौरान घर के पास उन्हें गोली मार दी गई.

J&K | Terrorists shot at and injured Sarpanch in the Audora area in Kulgam district. More details awaited.

— ANI (@ANI) March 11, 2022