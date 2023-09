Ayodhya Ram Janbhoomi Excavation: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय (Champat Rai) ने बुधवार को एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर ट्वीट कर राम जी की जन्मभूमि को लेकर बड़ा दावा किया है. उन्होनें ट्वीट में लिखा कि श्रीराम जन्मभूमि ((Ram Janmbhoomi) की खुदाई में प्राचीन मंदिर के अवशेष मिले हैं. उन्होनें बताया कई मूर्तियां और स्तंभ भी शामिल हैं. मिली जानकारी के अनुसार, यह पहला मौका है जब मंदिर निर्माण के समय खुदाई के दौरान मिली वस्तुओं की फोटो (Ayodhya Ram Mandir Photos) सामने आई है. फोटो में दर्जन भर से ज्यादा मूर्तियां, स्तंभ, शिलाएं नजर आ रहे हैं साथ ही मंदिरों में लगने वाले स्तंभ भी रखे दिखाई दे रहे हैं. बताया जा रहा है खुदाई के दौरान मिले इन अवशेषों को रामलला के भव्य मंदिर में श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए रखा जाएगा.

General Secretary of Shri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra Champat Rai tweets, “Remains of ancient temple discovered during excavation at Shri Ram Janmabhoomi. These include several idols and pillars.” pic.twitter.com/U75Fqa8flr — ANI (@ANI) September 13, 2023