बैंकॉक: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में ‘सवास्दी पीएम मोदी’ (SawasdeePMModi) कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं. पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि थाईलैंड के कण-कण में अपनापन नजर आता है. थाईलैंड में भारतीयता की महक हम जरूर महसूस करते हैं. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शनिवार को तीन दिन की यात्रा पर यहां पहुंचे. प्रधानमंत्री मोदी यहां 16वें आसियान- भारत शिखर सम्मेलन, 14वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) की तीसरी शिखर बैठक में भाग लेंगे.

बैंकॉक, थाईलैंड में #SawasdeePMModi कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस कार्यक्रम में भारतीय समुदाय को संबोधित करने के लिए, मैं आज आप सभी के बीच थाईलैंड में हूं. उन्होंने कहा, “लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं किसी विदेशी भूमि में हूं. यहाँ का माहौल, पोशाक, सब कुछ मुझे घर जैसा महसूस कराता है.”

PM Narendra Modi at #SawasdeePMModi event in Bangkok, Thailand: To address the Indian community at this event, I am in Thailand, among you all today. But I don’t feel that I am in a foreign land. The ambiance, the attire, everything here makes me feel at home. pic.twitter.com/Rkd6GGjef1

