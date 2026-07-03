थाईलैंड जाने का है प्लान? ट्रिप पर परेशानी से बचने के लिए ये 10 चीजें हमेशा रखें साथ, एंबेसी ने जारी की एडवाइजरी

Thailand Travel Advisory: थाईलैंड सरकार और भारतीय एंबेसी ने भारतीय टूरिस्ट के लिए एक नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है. इस गाइडलाइन में पासपोर्ट वैलिडिटी, होटल बुकिंग, थाईलैंड डिजिटल अराइवल कार्ड (TDAC), और कम से कम 20,000 थाई बहत (THB) कैश ले जाने जैसे कड़े नियमों का पालन करने की हिदायत दी गई है, ताकि इमिग्रेशन के दौरान किसी परेशानी का सामना न करना पड़े.

Written by: Satyam Kumar
Published: July 3, 2026, 12:11 PM IST
Thailand travel advisory
थाइलैंड जाने वाले इन 10 बातों को गांठ बांध लें
  • सभी टूरिस्टों को थाईलैंड डिजिटल अराइवल कार्ड (TDAC) भरना लैंड होने से 2 घंटे पहले भरना होगा.
  • वीजा ऑन अराइवल का यूज करने वाले भारतीय यात्रियों के पास कम से कम 20,000 थाई बहत कैश में होनी चाहिए.
  • आपके पासपोर्ट की वैधता कम से कम 6 महीने होनी चाहिए.
  • इसके साथ ही कन्फर्म रिटर्न फ्लाइट टिकट और होटल बुकिंग के कागजात आपके पास होने अनिवार्य हैं.

Indian tourists Thailand travel advisory: फॉरेन टूर पर थाईलैंड हमेशा से भारतीय टूरिस्टों की पहली पसंद बना रहा है. खूबसूरत समुद्र का किनारा, शानदार टूरिस्ट प्लेस और बजट-फ्रेंडली होने के चलते हर साल लाखों भारतीय यहां छुट्टियां मनाने जाते हैं. इस यात्रा को सुरक्षित और आनंददायक बनाए रखने के लिए भारतीय एंबेसी ने एक आधिकारिक एडवाइजरी जारी की है. यदि आप जल्द ही थाईलैंड की यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो इस गाइडलाइन को जानना आपके लिए बेहद जरूरी है….

पासपोर्ट और यात्रा बुकिंग से जुड़े नियम

एडवाइजरी के अनुसार, थाईलैंड पहुंचने की तारीख से आपके पासपोर्ट की वैधता कम से कम 6 महीने होनी चाहिए. इसके अलावा, आपके पास कन्फर्म रिटर्न टिकट और रहने के लिए कन्फर्म होटल बुकिंग होनी चाहिए. यात्रा पर निकलने से पहले आपकी ट्रैवल प्लानिंग और इटिनररी पूरी तरह क्लियर होनी चाहिए. एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन ऑफिसर इसे मांग सकते हैं.

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थाईलैंड डिजिटल अराइवल कार्ड

नई एडवाइजरी के अनुसार, अब सभी यात्रियों के लिए Thailand Digital Arrival Card (TDAC) भरना अनिवार्य कर दिया गया है. इसे थाईलैंड पहुंचने से कम से कम 72 घंटे पहले ऑनलाइन पोर्टल (https://tdac.immigration.go.th/) पर जाकर भरना होगा. बता दें कि ये एक डिजिटल डॉक्यूमेंट है जिसके बिना आपको इमिग्रेशन काउंटर पर परेशानी हो सकती है.

कैश रखना भी जरूरी

यदि आप वीजा छूट सुविधा (Visa Waiver) या वीजा ऑन अराइवल (VOA) का लाभ उठा रहे हैं, तो प्रत्येक यात्री के पास कम से कम 20,000 थाई बहत (THB) या उसके बराबर की विदेशी मुद्रा कैश में होना चाहिए. क्रेडिट या डेबिट कार्ड दिखाने के बावजूद इस कैश की जांच की जा सकती है, इसलिए साथ में पर्याप्त कैश साथ रखें.

ग्रुप ट्रैवल और ट्रांजिट

इमिग्रेशन काउंटर पर जाने से पहले अपने सभी जरूरी दस्तावेज जैसे- पासपोर्ट, होटल बुकिंग, रिटर्न टिकट, कैश आदि को एक फाइल में तैयार रखें. यदि आप किसी ग्रुप या परिवार के साथ यात्रा कर रहे हैं, तो समूह के प्रत्येक सदस्य के पास ऊपर बताए गए सभी दस्तावेज व्यक्तिगत रूप से होने चाहिए. अगर आपको थाईलैंड में कोई जॉब ऑफर मिला है, तो भूलकर भी वीजा छूट (Visa Waiver) या वीओए (VOA) पर यात्रा न करें. इसके लिए उचित वर्क वीजा की आवश्यकता होगी. साथ ही यदि आप थाईलैंड के रास्ते किसी अन्य देश (Transit) जा रहे हैं, तो आपके पास अंतिम गंतव्य देश का उचित वीजा और आवश्यक यात्रा दस्तावेज होने चाहिए.

थाईलैंड की यात्रा को सुखद और तनावमुक्त बनाने के लिए इन नियमों का पालन करना अनिवार्य है. नियमों की अनदेखी करने पर आपको एयरपोर्ट से ही वापस भेजा जा सकता है, इसलिए अपनी पैकिंग के साथ-साथ इन सभी डॉक्यूमेंट्स को समय पर दुरुस्त कर लें.

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Satyam Kumar

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सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

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