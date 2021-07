Tamil Nadu News: थलाइवा रजनीकांत के नाम से प्रसिद्ध हिंदी और तमिल फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत ने आज बड़ी घोषणा की है और ऐलान किया है कि “भविष्य में राजनीति में आने की मेरी कोई योजना नहीं है,” इसके साथ ही उन्होंने अपनी पार्टी रजनी मक्कल मंदराम को भी भंग कर दिया है.Also Read - IIT Madras के असिस्टेंट प्रोफेसर ने लगाया जातिगत भेदभाव का आरोप, वायरल हो रहा इस्तीफे का लेटर

इससे पहले उन्होंने कहा था कि वे रजनी मक्कल मंद्रम के पदाधिकारियों से बातचीत कर राजनीति में आने या न आने का फैसला करेंगे. बता दें कि आज वे अपने प्रशंसकों से भी मुलाकात करने वाले हैं. Also Read - Tamil Nadu News: आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे 88 उम्मीदवारों ने चुनाव जीता: रिपोर्ट में दावा

“I don’t have plans to enter politics in future,” says actor Rajinikanth, dissolves Rajini Makkal Mandram pic.twitter.com/updoKb5HnY

— ANI (@ANI) July 12, 2021