विपक्षी दलों की मीटिंग पर स्मृति का कांग्रेस को 'Thank You', नड्डा बोले - राहुल की दादी ने जिनको जेल भेजा वहीं उनका स्वागत कर रहे

पटना में विपक्षी दलों की मीटिंग पर बीजेपी ने नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है. केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस को धन्यवाद बोलते हुए तंज कसा है. केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पटना में विपक्ष की बैठक पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया है कि वे अकेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं हरा सकते हैं और ऐसा करने के लिए उन्हें दूसरों के समर्थन की जरूरत है. बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने आज बिहार के पटना में हो रही विपक्षी नेताओं की बैठक का जिक्र किया. स्मृति ईरानी ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, “मैं विशेष रूप से कांग्रेस को सार्वजनिक रूप से यह घोषणा करने के लिए धन्यवाद देती हूं कि वे अकेले पीएम मोदी को नहीं हरा सकते हैं और ऐसा करने के लिए उन्हें दूसरों के समर्थन की आवश्यकता है.

ईरानी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि यह हास्यास्पद है कि कांग्रेस के राज में ऐसे राजनेता इकट्ठा हो गए हैं जिन्होंने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की हत्या का नजारा खुद देखा था. उन्होंने कहा, “यह हास्यास्पद है कि वे लोग एकजुट हो रहे हैं जो देश को संकेत देना चाहते हैं कि उनकी अपनी क्षमताएं मोदीजी के सामने अपर्याप्त हैं.

वहीं, ओडिशा के कालाहांडी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नीतीश कुमार की आलोचना करते हुए कहा कि इमरजेंसी के दौरान राहुल गांधी की दादी ने लालू यादव को जेल में डाला था. इंदिरा गांधी ने नीतीश कुमार को पूरे 20 महीने जेल में डाला था.आज पटना की धरती पर राहुल का स्वागत करते हुए जब मैं इनकी तस्वीरें देख रहा हूं तो मुझे याद आता है कि राजनीति में क्या से क्या हो गया, कहां से चले थे और कहां पहुंच गए.

जेपी नड्डा ने उद्धव ठाकरे पर भी हमला बोला. नड्डा ने कहा कि अभी-अभी पता चला कि उद्धव ठाकरे पटना की धरती पर लैंड कर गए हैं…इनके पिता हिंदू सम्राट’ बाला साहेब ठाकरे कहा करते थे कि मैं शिवसेना को कांग्रेस नहीं बनने दूंगा अगर मुझे कांग्रेस से हाथ मिलाना पड़ा तो मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा. आज बाला साहेब ठाकरे सोचते होंगे किसी और ने नहीं उनके बेटे ने ही उनकी दुकान बंद कर दी है.