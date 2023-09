PM मोदी ने LS से 'महिला आरक्षण विधेयक' पास होने पर सभी सांसदों का जताया आभार, Tweet कर जानें क्या-क्या कहा...

महिला आरक्षण विधेयक (Women Reservation Bill) लोकसभा से भारी बहुमत से पास हो गया. बिल के समर्थन में 454 वोट पड़े, जबकि विरोध में सिर्फ दो सांसदों ने वोट किया. पर्चियों के माध्यम से वोट डाले गए. ‘नारी शक्ति वंदन विधेयक-2023’ बिल (Nari Shakti Vandan Bill) पर वोटिंग के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) भी सदन में मौजूद थे. प्रधानमंत्री मोदी ने विधेयक के पास होने के बाद ट्वीट कर खुशी जताई और सांसदों को धन्यवाद कहा.

Delighted at the passage of The Constitution (One Hundred and Twenty-Eighth Amendment) Bill, 2023 in the Lok Sabha with such phenomenal support. I thank MPs across Party lines who voted in support of this Bill.

The Nari Shakti Vandan Adhiniyam is a historic legislation which…

— Narendra Modi (@narendramodi) September 20, 2023