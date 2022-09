असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ‘भारत जोड़ो यात्रा’ का मजाक उड़ाया और इसे इस सदी की सबसे बड़ी कॉमेडी में से एक बताया. गुवाहाटी में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे देश को ‘भारत जोड़ो यात्रा’ की जरूरत नहीं है क्योंकि हम एक अखंड भारत में रहते हैं. भारत 1947 में केवल एक बार विभाजित हुआ था, जब एक नए देश पाकिस्तान का जन्म हुआ था और यह राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस थी. जिसने इस विभाजन को होने दिया था.Also Read - 'देश की एकता को कमजोर करने वाले राहुल गांधी अब भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं...'

The Bharat Jodo Yatra is a Comedy of the Century!

The Bharat that we live in today is resilient, robust & united. The only time India was divided was in 1947 because Congress agreed for it. Rahul Gandhi ji should go to Pakistan for 'Bharat Jodo Yatra' if they want unification. pic.twitter.com/PzACrtB0eq

— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 7, 2022