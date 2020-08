नई दिल्ली: शनिवार को भी पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ. अब उन्हें वेंटिलेटर के सपोर्ट पर ही रखा गया है. प्रणव मुखर्जी को सोमवार की दोपहर के वक्त सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया था और सर्जरी से पहले उनमें कोविड-19 की भी पुष्टि हुई थी. शनिवार सुबह आर एंड आर अस्पताल ने उनकी सेहत के बारे में जानकारी दी. Also Read - Pranab Mukherjee Health News: पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत में सुधार नहीं, अब भी लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर

अस्पताल की तरफ से सेहत अपडेट देते हुए कहा गया कि फिलहाल पूर्व राष्ट्रपति की कंडीशन में किसी प्रकार के बदलाव नहीं आए. अभी भी उन्हें वेंटिलेटर के सपोर्ट पर रखा गया है और अस्पताल की एक टीम लगातार उन पर नजर बनाए हुए है. Also Read - पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी पर हो रहा है इलाज का असर, हालत स्थिर: बेटा अभिजीत मुखर्जी

आपको बता दें कि 10 अगस्त को प्रणब मुखर्जी को ब्रेन सर्जरी के लिए आर एंड आर अस्पताल लाया गया था. उनके मस्तिष्क में एक थक्का जमने की बात सामने आने पर उनकी सर्जरी की जानी थी लेकिन इससे पहले उनका कोरोना का टेस्ट हुआ जिसमें वे कोविड-19 से संक्रमित पाए गए. Also Read - प्रणब मुखर्जी की हालत नाजुक, शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कहा- भगवान उनके लिए सबकुछ अच्छा करेगा

The condition of ex-President Pranab Mukherjee (in file pic) remains unchanged this morning. He continues to be on ventilatory support. His vital and clinical parameters remain stable and are being closely monitored by a team of specialists: Army Hospital (R&R), Delhi Cantt. pic.twitter.com/bUEmcoiDna

— ANI (@ANI) August 15, 2020