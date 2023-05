सनातन धर्म भारत की आत्मा है. इसमें चार वर्णों का जिक्र है और यह चार वर्ण हैं ब्राह्मण, क्षत्रीय, वैश्य और शूद्र. शुरुआत में इन चारों वर्णों का निर्धारण कर्म के आधार पर होता था. लेकिन बाद में यह जन्म के आधार पर किया जाने लगा. अब बिहार के राष्ट्रीय जनता दल (RJD) नेता यदुवंश कुमार यादव ने एक अलग ही कहानी बयां की है. उनका कहना है कि ब्राह्मण रूप से भारत आए थे.

आरजेडी नेता ने 29 अप्रैल को यह बयान दिया था. उन्होंने कहा. डीएनए टेस्ट में पता चलता है कि ब्राह्मण इस देश के नहीं हैं, बल्कि वह रूस से यहां आए थे. अब वह यहां बस चुके हैं और अब हमारे बीच दरार पैदा करके हम पर राज करना चाहते हैं.

यदुवंश कुमार यादव ने कहा, हमें उन्हें यहां से बाहर भगा देना चाहिए. यदुवंश कुमार यादव ने यह बयान 29 अप्रैल को बिहार के सुपौल में दिया दिया था.