उन्नाव (उप्र): विधायक कुलदीप सिंह सेंगर से जुड़े माखी बलात्कार कांड की पीड़िता के पिता का उन्नाव जिला अस्पताल में इलाज करने वाले जिला अस्पताल के तत्कालीन चिकित्सक प्रशांत उपाध्याय की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. पुलिस सूत्रों ने बताया कि सीने में दर्द की शिकायत के बाद सोमवार को परिजन डा.उपाध्याय को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

गौरतलब है कि माखी कांड मामले में पीड़िता के पिता की जेल में पिटाई के बाद जिला अस्पताल लाये जाने पर उपाध्याय ने ही उनका इलाज किया था. बाद में जेल में पीड़िता के पिता की मौत हो गई थी. इस मामले में उपाध्याय पर लापरवाही के आरोप लगे थे और उन्हें निलंबित कर दिया गया था. उन्हें अभी कुछ माह पूर्व ही फतेहपुर में तैनाती दी गई थी.

Unnao: Dr Prashant Upadhyaya who treated Unnao rape victim’s father was found dead yesterday. A relative says,”he complained of breathing difficulty in the morning.We suggested to him to go to hospital. He said he would go after taking some rest. Meanwhile, he passed away.”(13.1) pic.twitter.com/IKfTLjx0MC

— ANI UP (@ANINewsUP) January 13, 2020