दिल्ली/चंडीगढ़: किसान आंदोलन (Kisan Andolan) को खत्म करने के ऐलान के बाद किसान वापस अपने-अपने घर लौट रहे हैं. कृषि कानूनों (Farm Laws) के चलते दिल्ली की सीमाओं पर एक साल चला ऐतिहासिक आंदोलन खत्म हो गया है. किसान नेताओं ने कुछ दिन पहले ही इसका ऐलान किया था. इस बीच कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले 11 किसानों के परिजनों को पंजाब में नौकरी मिल गई है. पंजाब सरकार ने किसानों के परिजनों को सरकारी नौकरियों के लिए नियुक्ति पत्र दिए गए.Also Read - एक साल बाद घर वापस जा रहे किसानों पर आसमान से बरसाए गए फूल, आखिर इंतज़ाम किसने कराया, जानें?

मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी (Charanjit Singh Channi) और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री रणदीप सिंह नाभा ने मृतक किसानों के परिजनों को क्लर्क की नौकरी के नियुक्ति पत्र सौंपे. किसानों को राज्य के आर्थिक ढांचे की रीढ़ बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘राज्य सरकार पीड़ित परिवारों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए हमेशा हर संभव कदम उठाएगी.’’ Also Read - Farmers Protest: धरना स्थल से लौट रहे पंजाब के 2 किसानों की दुर्घटना में मौत, एक घायल

In solidarity with the families of #farmers, who lost their lives during the historic protest, distributed the appointment letters of Govt. jobs to the next kin of the martyred farmer. My Govt. stands with them & assures them every possible step for their rights. pic.twitter.com/xDKg31j56p

— Charanjit S Channi (@CHARANJITCHANNI) December 11, 2021