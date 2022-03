‘द कश्मीर फाइल्स’ फिल्म पर जारी विवाद के बीच ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (AIUDF) चीफ और असम में धुबरी से सांसद बदरुद्दीन अजमल (Badruddin Ajmal) ने भी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने केंद्र और असम की सरकार से इस फिल्म को प्रतिबंधित करने की मांग की है. सांसद ने कहा कि उन्होंने द कश्मीर फाइल्स (The Kashmir Files) फिल्म नहीं देखी हैं और केंद्र और असम सरकार को इसे प्रतिबंधित कर देना चाहिए, क्योंकि इससे सांप्रदायिक तनाव पैदा होगा. उन्होंने आगे कहा, ‘भारत में आज हालात पहले जैसे नहीं हैं. कश्मीर से परे भी कई घटनाएं हुई जिनमें असम में नेल्ली की घटना भी शामिल है, मगर उनपर कोई फिल्म नहीं बनी.’Also Read - The Kashmir Files को राजस्थान में भी टैक्स फ्री करने की मांग, फिल्म पर बैन की मांग करने वाले बसपा सांसद का पुतला फूंका

I haven't watched #TheKashmirFiles. Central govt, Assam govt should ban it as it'll cause communal tensions. Situation not same in present-day India…Many incidents happened beyond Kashmir, including Nellie incident in Assam, but no films on them: Dhubri,Assam MP Badruddin Ajmal pic.twitter.com/OwybXJw300

— ANI (@ANI) March 16, 2022