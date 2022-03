Vivek Agnihotri gets Y Security: द कश्मीर फाइल्स (The Kashmir Files) फिल्म के डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री (Vivek Ranjan Agnihotri) को वाई श्रेणी की सुरक्षा (‘Y’ Category Security) मुहैया करवाई जाएगी. मालूम हो कि विवेक रंजन अग्निहोत्री की हाल में ही आई फिल्म द कश्मीर फाइल्स काफी चर्चा में है. फिल्म में कश्मीरी पंडितों के नरसंहार और निष्कासन (Kashmiri Pandi Exodus and Genocide) को दिखाया गया है. सरकारी सूत्रों के मुताबिक विवेक रंजन अग्निहोत्री (Vivek Agnihotri) को पूरे देश में सुरक्षा मुहैया करवाई गई है. उन्हें सीआरपीएफ की तरफ से यह सुरक्षा (CRPF Security) मुहैया करवाई जाएगी. माना जा रहा है कि फिल्म के बाद रंजन अग्निहोत्री कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गए हैं.Also Read - The Kashmir Files पर स्‍वामी प्रसाद मौर्य बोले- ऐसी अधूरी फिल्म दिखाने से खत्म होगा भाईचारा

गौरतलब है कि विवेक रंजन अग्रिहोत्री पिछले काफी वक्त से ऐसे विषयों पर फिल्म बना रहे हैं, जिनकी चर्चा देश में बहुत कम होती थी. अग्रिहोत्री के समर्थन में लोग यहां तक कहते हैं कि उन्होंने कश्मीर फाइल्स के जरिए पूरे एक तंत्र को चुनौती दी है. अग्निहोत्री इससे पहले ताशकंद फाइल्स फिल्म (Tashkent Files Film) बना चुके हैं.

द कश्मीर फाइल्स की इन दिनों पूरे देश में चर्चा है. द कश्मीर फाइल्स में अनुपम खेर, पल्लवी जोशी और मिथुन चक्रवर्ती ने अभिनय किया है. फिल्म को हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश समेत कई राज्यों में कर मुक्त घोषित कर दिया गया है. वहीं, कुछ लोग इसे पूरे भारत में टैक्स फ्री करने की मांग कर रहे हैं. फिल्म को देखने वाले ज्यादातर लोगों का कहना है कि फिल्म में 1990 के दौर में कश्मीरी पंडितों पर हुए जुल्म को दिखाया गया है.

हालांकि, फिल्म को लेकर कुछ लोगों की राय जुदा है. उनका मानना है कि फिल्म के जरिए एक समुदाय विशेष के प्रति नफरत पैदा करने की कोशिश हो रही है. बसपा सांसद दानिश अली ने लोकसभा में फिल्म पर रोक लगाने की मांग कर डाली है. उनका कहना है कि ऐसी फिल्में राजनेताओं को लाभ पहुंचा सकती हैं लेकिन एक राष्ट्र के लिए ऐसी फिल्में सही नहीं हैं.

