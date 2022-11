The Kerala Story Teaser Controversy: एक्ट्रेस अदा शर्मा (Adah Sharma) की फिल्म द केरल स्टोरी (The Kerala Story) का टीचर रिलीज होते ही विवादों में आ गई है. इस फिल्म को लेकर कहा जा रहा है कि इस फिल्म के जरिए केरल को बदनाम किया जा रहा है. इस बाबत अब सीपीआई (एम) के राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को खत लिखकर फिल्म के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास (John Brittas) द्वारा अमित शाह को लिखे पत्र को न्यूज एजेंसी एएनआई ने शेयर किया है. इस खत में राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाली फिल्म द केरल स्टोरी के टीजर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है. उन्होंने अपने खत में लिखा कि यह फिल्म झूठी सूचना का प्रसार कर रही है. जो शांति भंग कर सकता है. उन्होंने कहा कि फिल्म को केरल को बदनाम करने के इरादे से बनाया गया है.