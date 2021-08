Khel Ratna Award, Major Dhyan Chand, Major Dhyan Chand Khel Ratna Award, PM Modi, News: देश का सर्वोच्‍च खेल रत्‍न पुरस्‍कार (Khel Ratna Award) अब पूर्व स्‍वार्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी (Rajiv Gandhi) के नाम से नहीं दिया जाएगा. बल्कि हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद (Major Dhyan Chand Khel Ratna Award) के नाम से दिया जाएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने यह जानकारी ट्वीट करके दी है.Also Read - पीएम मोदी ने 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' के लाभार्थियों से की बात, सामान्य वर्ग को लेकर कही ये बात

पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा, " मेजर ध्यानचंद भारत के उन अग्रणी खिलाड़ियों में से थे, जिन्होंने भारत के लिए सम्मान और गौरव लाया. यह सही है कि हमारे देश का सर्वोच्च खेल सम्मान उन्हीं के नाम पर रखा जाएगा."

देश को गर्वित कर देने वाले पलों के बीच अनेक देशवासियों का ये आग्रह भी सामने आया है कि खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद जी को समर्पित किया जाए. लोगों की भावनाओं को देखते हुए, इसका नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया जा रहा है. जय हिंद!

The Khel Ratna Award will hereby be called the Major Dhyan Chand Khel Ratna Award respecting the sentiments of citizens across the country: PM Modi pic.twitter.com/aJtfRGeMbr

