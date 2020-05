नई दिल्लीः केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज लॉकडाउन और कोरोनावायरस को लेकर कई अहम बातें कहीं. उन्होंने कहा इस समय पूरी दुनिया कोरोना वायरस की वैक्सीन खोजने के काम में लगी हुई और जब तक हमें वैक्सीन नहीं मिल जाती तो हमें कोविड-19 के साथ ही अपनी जिंदगी बितानी पड़ेगी. Also Read - पाक खिलाड़ी ने साथी खिलाड़ी पर लगाया बड़ा आरोप, बोला-मुझे खराब प्रदर्शन के लिए कहा जा रहा था

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह वायरस चीन से आया लेकिन अभी तक इसकी दवा नहीं आई है इसलिए हमें तब तक इसके खत्म नहीं मानना चाहिए और यह जरूरी हो जाता है कि हम मास्क का प्रयोग करें और समय समय पर अपने हांथों को धोते रहें. उन्होंने कहा कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन भी ठीक प्रकार से करना चाहिए.

उन्होंने कहा इतने दिनों के प्रयासों के बाद अब लगता है कि इस भारत में इस महामारी का बुरा वक्त गुजर गया है लेकिन अभी भी यह बीमारी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है. उन्होंने कहा कि अन्य देशों की तुलना में हमारे यहां बहुत कम लोग इस वायरस से ग्रसित हुए यह दर्शाता है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई मे भारत की रणनीति दूसरे देशों से कहीं बेहतर थी.

I think the worst is over. But till the time the disease is not completely contained, we should continue to follow all precautions and guidelines: Union Minister Prakash Javadekar pic.twitter.com/JSGaklmNCv

— ANI (@ANI) May 2, 2020