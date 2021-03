पश्चिम बंगाल में इसी महीने शुरू होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले गृह मंत्रालय ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता मुकुल रॉय (Mukul Roy) की सुरक्षा बढ़ा दी है. मुकुल रॉय को पहले ‘Y+’ कैटगरी की सुरक्षा उपलब्ध थी, जिसे अपग्रेड कर ‘Z’ श्रेणी में तब्दील कर दिया गया है. Also Read - उत्तर प्रदेश में केरल की नन के साथ बदसलूकी के मामले में अमित शाह ने दिया कार्रवाई का भरोसा

मुकुल रॉय (Mukul Roy) भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं. बता दें कि मुकुल रॉय को पार्टी ने नदिया जिले के कृष्णानगर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से उतारा है. तृणमूल कांग्रेस के पूर्व नेता मुकुल रॉय रेल मंत्री भी रह चुके हैं.

The security of national vice president of BJP, Mukul Roy has been upgraded from Y+ to Z category in West Bengal.

