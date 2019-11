नई दिल्लीः कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और सांसद शशि थरूर हमेशा ही सोशल मीडिया में छाए रहते हैं. वे कभी अपनी बयानबाजी तो कभी अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से सुर्खियों में रहते हैं. इन सभी के अलावा एक बात और है जो थरूर को बाकी दूसरे नेताओं से अलग बनाती है. थरूर अपनी अंग्रेजी भाषा के लिए भी हमेशा चर्चा में रहते हैं. अक्सर देखा जाता है कि वे जब भी कहीं बोलते हैं तो एक न एक अंग्रेजी का नया शब्द जरूर प्रयोग करते हैं जिसका अर्थ शायद ही किसी को मिल सके.

हाल ही में थरूर ने एक वीडियो शेयर किया जो कि इस समय सोशल मीडिया में काफी छाया हुआ है. दरअसल तिरुवनंतपुरम से सांसद थरूर एक कॉलेज प्रोग्राम में भाग लेने गए थे. लोग जानते थे कि थरूर इंग्लिश भाषा का बहुत अच्छा प्रयोग करते हैं. ऐसे में प्रोग्राम के दौरान एक छात्रा ने उनसे अंग्रेजी का एक नया शब्द बताने के लिए कहा.

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि शशि थरूर से एक दसवीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा ने कहा कि आप अंग्रेजी भाषा के बादशाह है और यह बात सभी लोग जानते हैं. आप हमेशा नए नए शब्द का प्रयोग करते हैं तो क्या आप मुझे सीखने के लिए आज कोई नया शब्द बता सकते हैं. छात्रा की इस बात पर थरूर ने उसे कहा..READ..मतलब पढ़ो.

My reply to a student who asked me to give him a new word in view of my reputation as a fount of exotic vocabulary: pic.twitter.com/I6mr9DOX6m

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) November 11, 2019