चेन्नई: तमिलनाडु में कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से सात और लोगों की मौत हो गई जबकि एक दिन में सबसे अधिक 805 नए मामले सामने आने के साथ राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 17 हजार के पार हो गई है. बता दें देश में कोरोना संक्रमण के कुल मामलों में महाराष्‍ट्र सबसे आगे हैं और इस राज्‍य में कुल संक्रमितों की संख्‍या 50 हजार से ज्‍यादा है.

तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री सी विजय भास्कर ने बताया कि नए मामले सामने आने के साथ कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 17,082 हो गई है। उन्होंने बताया कि सात और कोविड-19 मरीजों की मौत के साथ तमिलनाडु में संक्रमण से मरने वालों की संख्या 118 हो गई है.

805 new positive #COVID19 cases & 7 deaths reported in Tamil Nadu today, of which 549 cases are from Chennai. 407 patients have been discharged today. The total number of positive cases in the state rises to 17082. State Health Minister C Vijayabaskar pic.twitter.com/aA2VsdDqQC

— ANI (@ANI) May 25, 2020