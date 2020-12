Defence Minister, Rajnath Singh news: हैदराबाद: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को कहा कि चीन के साथ सीमा विवाद से भारत जिस तरह से निपटा है, उसने साबित किया है कि भारत कमजोर नहीं है और सीमा पर उल्लंघन, आक्रामकता तथा किसी भी तरह की एकतरफा कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब दे सकता है. इस गतिरोध को सुलझाने के लिए दोनों देशों के बीच कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है. वहीं, रक्षा मंत्री ने पाकिस्‍तान को लेकर कहा, रक्षा मंत्री सिंह ने कहा कि पाकिस्तान सीमाओं पर छिटपुट संघर्षों को अंजाम दे रहा है. चार युद्धों में भारत से पराजित होने के बावजूद पड़ोसी देश आतंकवाद के जरिए छद्म युद्ध छेड़ रहा है. Also Read - 3500 साल पुराने मकबरे में मिले सूर्य पूजा के संकेत, छानबीन में जुटे विशेषज्ञ

रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत विवादों के शांतिपूर्ण समाधान में विश्वास रखता है, लेकिन देश के आत्म-सम्मान को किसी भी तरह का नुकसान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

हैदराबाद में डिंडीगुल एयरफोर्स बेस पर संयुक्त स्नातक परेड को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान ”चीन के रवैये ने उसके इरादों को जाहिर कर दिया” Also Read - China से तनाव के बीच रक्षा मंत्रालय ने 28,000 करोड़ रुपए के सैन्‍य उपकरणों की खरीद को दी मंजूरी

Telangana: Combined Graduation Parade at Airforce Academy in Dundigal, goes on in Hyderabad with Defence Minister Rajnath Singh in attendance

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ”लेकिन हमने साबित किया है कि भारत कमजोर नहीं है. यह नया भारत है जो सीमा पर उल्लंघन, आक्रामकता तथा किसी भी तरह की एकतरफा कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब दे सकता है.” सिंह ने कहा कि भारत को कई देशों का समर्थन मिला है और उसकी सराहना भी हुई है.

गतिरोध का हल निकालने के लिए कूटनीतिक एवं सैन्य स्तर पर हुई कई दौर की वार्ता का जिक्र करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा, ”मैं दोहराना चाहती हूं कि हम संघर्ष नहीं शांति चाहते हैं, लेकिन देश के आत्मसम्मान को किसी भी तरह का नुकसान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे.” उन्होंने यह भी कहा कि देश किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार है.

In the western sector, our neighbour Pakistan keeps on doing nefarious acts on the border. Even after losing 4 wars, they’re still fighting proxy wars through terror. I would like to felicitate the security forces who alertly counter these attempts: Defence Minister Rajnath Singh https://t.co/HsT7FTL5NT

— ANI (@ANI) December 19, 2020