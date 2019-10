जम्मू कश्मीर: भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में शनिवार को सेना भर्ती रैली का आयोजन किया. इस भर्ती रैली में जम्मू कश्मीर के युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया. स्थानीय युवाओं ने सेना के इस भर्ती रैली में शांतिपूर्वक लाइन में खड़े होकर फिजिकल टेस्ट भी दिया. इससे पहले भी इंडियन आर्मी इस तरह की भर्ती रैली का आयोजन करता रहा है. सेना भर्ती रैली इस बार बहुत ही ख़ास रहा, क्योंकि इतने पाबंदियों के बावजूद भी भर्ती रैली में भारी संख्या में युवा शामिल हुए.

Jammu and Kashmir: Local youth participate in an Indian Army recruitment rally in Srinagar. pic.twitter.com/f381qzYuOg

— ANI (@ANI) October 12, 2019