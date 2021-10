Terrorist attacks in Kashmir News Update: कश्‍मीर में बौखलाए आतंकवादियों ने आज मंगलवार की शाम एक घंटे के अंदर तीन अलग-अलग आतंकी हमलों में तीन आम लोगों की हत्‍याएं कर दी हैं. आतंकवादियों ने पहल हत्‍या श्रीनगर में श्रीनगर की प्रसिद्ध फार्मेसी के मालिक माखनलाल बिंदरू की उनके व्यवसायकि परिसर में गोली मारकर हत्या कर दी. वहीं, आतंकवादियों ने श्रीनगर में ही दूसरे हमले में एक स्‍ट्रीट हॉकर की हत्‍या कर कर दी, जबकि तीसरी हत्‍या बांदीपोरा के शाहगुंड हाजिन में की है. राज्‍यपाल ने इन हत्‍याओं की कड़ी न‍िंंदा की है.Also Read - J&K News: आतंकियों ने श्रीनगर में प्रत‍िष्ठित कश्मीरी पंडित माखनलाल बिंदरू की गोली मारकर हत्‍या की

Today evening, 3 terror incidents were reported from Srinagar & Bandipora, in which terrorists shot dead three civilians. Police have registered cases regarding these terror crime incidents. The respective areas have been cordoned and search in these areas is going on: J&K Police

पहली हत्‍या: श्रीनगर में कश्‍मीरी पंडित बिजनेसमैन की जान ली

संदिग्ध आतंकवादियों ने यहां इकबाल पार्क क्षेत्र में श्रीनगर की प्रसिद्ध फार्मेसी के मालिक माखनलाल बिंदरू की मंगलवार को उनके व्यवसायकि परिसर में गोली मारकर हत्या कर दी. पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि हमलावरों ने बिंदरू (68) को उस समय नजदीक से गोली मार दी जब वह अपनी फार्मेसी में थे. बिंदरू को अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. Also Read - जम्मू-कश्मीर: ड्रोन से गिराए खतरनाक हथियार, नाइट विज़न डिवाइज़ भी बरामद, सीमा पार से भेजे जाने की आशंका

कश्मीरी पंडित समुदाय से बिंदरू उन कुछ लोगों में शामिल थे, जिन्होंने 1990 के दशक में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद शुरू होने के बाद पलायन नहीं किया. वह अपनी पत्नी के साथ यहीं रहे और लगातार अपनी फार्मेसी ‘बिंदरू मेडिकेट’को चलाते रहे.

#UPDATE | Street hawker shot dead by terrorists near Madin Sahib in Hawal on the outskirts of Srinagar city of Jammu and Kashmir: IGP Kashmir Vijay Kumar

This is the second terror attack on civilians in Srinagar today

