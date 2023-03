बिहार के मंत्री तेज प्रताप यादव के आवास पर चोरी, वृंदावन के कलाकारों खिलाफ FIR दर्ज कराई

Bihar: बिहार के सियासी दिग्गज लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार इस वक्त नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले को लेकर चल रही सीबीआई की जांच को लेकर मीडिया की सुर्ख़ियों के बीच बिहार के मंत्री तेज प्रताप यादव (Bihar Min Tej Pratap Yadav) से जुड़ा एक हैरान करने वाला वाकया सामने आया है.

बिहार मंत्री तेज प्रताप यादव के सहायक एम सिन्हा (Tej Pratap Yadav’s assistant M Sinha) ने मंत्री के आवास पर चोरी की प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराई है. तेज प्रताप यादव के सहायक ने होली के त्योहार के लिए कार्यक्रम के लिए बुलाए गए वृंदावन के कलाकारों (artists from Vrindavan) के खिलाफ मंत्री के आवास पर चोरी की प्राथमिकी दर्ज कराई है.