मथुरा: उत्‍तर प्रदेश के मथुरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि आज आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है, जिसने विचारधारा का रूप ले लिया है. उन्होंने साथ ही कहा कि आतंक की जड़ें हमारे पड़ोस में पनप रही हैं, लेकिन हम इसका मजबूती से सामना कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे. आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भारत पूर्ण रूप से सक्षम है और हमने इसे करके दिखाया भी है.

पीएम ने कहा, आज का दिन ऐतिहासिक दिन है. लगभग एक सदी पहले विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो में ऐतिहासिक भाषण दिया था. लेकिन ये देखिए कि आज ही के दिन 11 सितंबर 9/11 अमेरिका में ही ऐसा हमला हुआ था, जिसे देखकर दुनिया दहल गई थी.’

PM Modi in Mathura: A century ago, Swami Vivekananda gave his historic speech at Chicago about world peace on 11th September. Unfortunately, the same day also witnessed 9/11 terrorist attack in US that shook the world. pic.twitter.com/lmaIlwK31V

