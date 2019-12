नई दिल्ली: किसी बैंक में नया खाता खुलवाने या पुराने खाते का सत्यापन कराने के लिये खाताधारक को उसके धर्म के बारे में जानकारी देने की जरूरत नहीं है. सरकार ने शनिवार को यह स्पष्टीकरण दिया है. वित्त मंत्रालय में वित्त सचिव एवं वित्तीय सेवा विभाग के सचिव राजीव कुमार ने ट्विटर पर कहा, ‘‘किसी भी भारतीय नागरिक को अपना बैंक खाता खुलवाने या पुराने खाते में अपने ग्राहक को जानो यानी केवाईसी अनुपालन मामले में अपने धर्म का खुलासा करने की कोई जरूरत नहीं है. जनता को ऐसी अफवाहों पर कतई विश्वास नहीं करना चाहिये.’’

Rajeev Kumar, Secretary, Department of Financial Services, Union Ministry of Finance: There is no requirement for Indian citizens to declare their religion for opening/existing bank account or for KYC. Do not fall for baseless rumours about any such move by banks. (file pic) pic.twitter.com/XYjmR2XNLD

