अरुणाचल प्रदेश में धीमे-धीमे कब्जा नहीं कर रहा चीन: सूत्र, बोले- झूठी हैं सोशल मीडिया पोस्ट

Arunachal Pradesh: अरुणाचल प्रदेश को लेकर कई सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हो रही हैं, जिसमें दावा किया जा रहा है कि चीन प्रदेश में धीरे-धीरे कब्जा कर रहा है. इन सोशल मीडिया पोस्ट के जवाब में सूत्रों ने कहा कि चीन अरुणाचल प्रदेश में धीरे-धीरे कब्जा नहीं कर रहा है.
एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, चीन अरुणाचल को दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा बताता है. 1960 की सीमा वार्ता में चीन ने ये झूठा दावा दिया था. इसमें उन्होंने राज्य के लगभग 69,000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर अपना बताया था.
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इससे पहले 1959 में चीन ने लोंगजू में असम राइफल्स की चौकी पर हमला किया और उस पर कब्जा कर लिया. तब से यह इलाका उनके कब्जे में है और चीन की ओर से यहां किए जा रहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की वजह से अक्सर चर्चा में रहता है.
1962 के भारत-चीन युद्ध के दौरान, चीन ने कामेंग, सुबनसिरी, सियोम, सियांग और लोहित घाटियों में बड़े ऑपरेशन किए थे. हालांकि, युद्धविराम के बाद PLA LAC के उत्तर में वापस चली गई. अरुणाचल प्रदेश की तिब्बत के साथ महान हिमालय पर्वतमाला के सहारे एक लंबी सीमा लगती है.
हाल के वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़ोर देने से इस इलाके में पेट्रोलिंग और निगरानी बेहतर हुई है. सीमा का सीमांकन न होने के कारण कभी-कभी पेट्रोलिंग करने वाले दलों का आमना-सामना हो जाता है, जिसे मौजूदा तरीकों और नियमों के ज़रिए सुलझा लिया जाता है.
सूत्रों का कहना है कि सेना और ITBP सीमा पर दबदबा बनाए रखने और चीनी गतिविधियों पर नजर रखने और उन्हें रोकने के लिए तैयार हैं. बिना पूरी जानकारी के ऐसे सनसनीखेज दावे करना सिर्फ ध्यान खींचने की कोशिश है.
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