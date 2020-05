नई दिल्ली: आर्थिक पैकेज (Economic Package) की घोषणा के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पैकेज कैसे खर्च किया जाएगा, ये बताया है. वहीं, इसे लेकर पी. चिदम्बरम ने निर्मला सीतारमण और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. पी. चिदम्बरम ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गरीबों के लिए कुछ नहीं कहा. ये कड़ी मेहनत करने वालों पर कुठाराघात है. Also Read - छोटे उद्योगों के लिए बड़ा ऐलान, 15 हज़ार से कम सैलरी वालों को भी बड़ी राहत: जानें आर्थिक पैकेज की मुख्य बातें

पूर्व वित्त मंत्री चिदम्बरम ने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र के लिए घोषित मामूली पैकेज को छोड़कर हम वित्त मंत्री की घोषणाओं से निराश हैं. यह हर दिन कड़ी मेहनत करने वालों पर कुठाराघात है. वित्त मंत्री ने जो कुछ कहा, उसमें लाखों गरीबों, भूखे प्रवासी श्रमिकों के लिए कुछ नहीं है जो पैदल चलकर अपने घर जा रहे हैं.

उन्होंने कहा कि होना ये चाहिए था कि लोगों के खातों में सीधे पैसा डालना चाहिए था. करोड़ों परिवार ऐसे हैं, जिन्हें सख्त ज़रूरत है. कांग्रेस नेता ने कहा कि बहुत लोगों की नौकरियां चली गई हैं और श्रमिकों ने शहर छोड़ दिए हैं. वह पैदल ही घरों को जा रहे हैं. ऐसे में उन्हें मदद की ज़रूरत थी, लेकिन अब तक ऐसा कुछ नहीं कहा और किया गया जिससे ऐसे लोगों को राहत मिले.

There is nothing in what Finance Minister said today for the lakhs of poor, hungry & devastated migrant workers walked & many thousands are still walking back to their home states. It’s a cruel blow to those who toil everyday: Ex-FM&Congress leader P Chidambaram #EconomicPackage pic.twitter.com/1gADSUHZOJ

